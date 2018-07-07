У Пхеньяні продовжуються переговори США і КНДР

У Пхеньяні продовжуються переговори США і Північної Кореї.

Американську делегацію очолює державний секретар США Майк Помпео.

Ці переговори, які розпочалися 6 липня, присвячені уточненню особливостей процесу денуклеаризації Північної Кореї і поліпшенню відносин між двома країнами.

Це третій візит Помпео у Пхеньян від квітня і перший після саміту президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, що відбувся 12 червня.

Після переговорів в КНДР Помпео поїде в Японію.