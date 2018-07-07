США засуджують рішення Росії щодо Радіо Свобода як «іноземного агента»

Державний департамент США засуджує рішення російського суду щодо порушення корпорацією Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода суперечливого закону щодо «іноземних агентів».

«Уряд Росії продовжує тиск на свободу преси та незалежність ЗМІ. Ми засуджуємо вибіркові атаки на Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода (RFE / RL) та Голос Америки (VOA) за російським законом про «іноземного агента», – йдеться у заяві департаменту, оприлюдненій 6 липня.

Сполучені Штати знову закликають російський уряд дотримуватися міжнародних зобов’язань щодо поваги до основних свобод, зокрема, свободи вираження поглядів у Росії.

5 липня районний суд Москви наклав на Радіо Свобода штраф у розмірі 100 000 рублів (це майже 42 тисячі гривень). Суд заявив, що Радіо Свобода не дотримується вимог закону, який регулює діяльність засобів інформації, визнаних урядом «іноземними агентами».

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Рішення від 5 липня ухвалене через вісім місяців після того, як міністерство юстиції Росії позначило Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, Голос Америки та інші афілійовані структури, в тому числі проект української служби Радіо Свобода Крим.Реалії, як «іноземних агентів».

Це визнання ґрунтується на законі, підписаному президентом Росії Володимиром Путіним у листопаді 2017 року. Закон був розкритикований західними урядами та правозахисниками.