ОБСЄ закликає переглянути текст законопроекту про досудове блокування сайтів

Представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Арлем Дезір стурбований українським законопроектом № 6688, оскільки він може поставити під загрозу вільний доступ до інформації в інтернеті.

«Я закликаю законодавців серйозно переглянути текст законопроекту та збалансувати проблеми безпеки з правом громадян на свободу вираження поглядів та вільних ЗМІ», – сказав Дезір.

В ОБСЄ зауважують, що законопроект, серед іншого, надає правоохоронцям додаткові повноваження у сфері блокування доступу до різних видів онлайн інформаційних послуг.

«Хоча я поділяю проблеми національної безпеки України, проект закону має передбачати конкретні і чіткі заходи, спрямовані на захист принципів прозорості, пропорційності та необхідність уникати вживання надмірних заходів, що впливають на поширення онлайн-контенту в Україні», – сказав Дезір.

Він зазначив, що законопроект також не містить положень, що забезпечують ефективний судовий нагляд та належний процес щодо рішень про блокування доступу.

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4 липня комітет Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони рекомендував схвалити у першому читанні законопроект № 6688. Документ пропонує дозволити силовикам блокування сайтів без рішення суду.

Ініціаторами законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері є Іван Вінник (фракція БПП), Дмитро Тимчук та Тетяна Чорновол (обидва – фракція «Народний фронт»).

У червні коаліція «За вільний інтернет» закликала Верховну Раду не голосувати за проект закону про блокування сайтів, який парламент включив до свого порядку денного. На думку активістів, норми законопроекту № 6688 є такими, що порушують національне законодавство і міжнародне право та створюють умови для інтернет-цензури.

Цей законопроект зареєстрований у Верховній Раді в липні 2017 року. Тоді парламент не зміг включити його до порядку денного. У липня цього року законопроект включили до порядку денного, проте ще не розглядали.