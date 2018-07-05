Рада планує розглянути законопроект про досудове блокування сайтів

У порядку денному парламенту України на 5 липня є законопроект 6688 про протидію загрозам національній безпеці в інформаційній сфері. У разі ухвалення цей документ, зокрема, може дозволити Службі безпеки України блокувати інформаційні ресурси, які становлять загрозу інформаційній безпеці, за рішенням суду або «у випадках, передбачених законом».

Раніше законопроект вже вносили до порядку денного минулого місяця, але депутати його так і не розглянули. Тоді активісти коаліції «За вільний інтернет» виступили з протестом. На їхнє переконання, законодавча ініціатива «створює умови для інтернет-цензури».

4 липня директорка організації Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук також закликала з обережністю ставитися до подібних документів.

​«Безпека – це, звісно, добре, але... Треба дуже обережно ставитися до подібних законів, щоб декларований захисний механізм не перетворився на інструмент цензури, який може застосовуватися до ЗМІ, блогерів та будь-яких інших критичних голосів», – заявила Покальчук.

Ініціатори законопроекту: народні депутати Іван Вінник від «Блоку Петра Порошенка», Тетяна Чорновол від «Народного фронту» та її однопартієць Дмитро Тимчук, він же – засновник проекту «Інформаційний спротив», який почав роботу після вторгнення Росії до Криму в 2014 році.

Цей законопроект зареєстрований у Верховній Раді в липні 2017 року. Тоді парламент не зміг внести його до порядку денного.