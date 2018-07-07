Вбивство поліцейського в Києві: затриманому повідомили про підозру

Прокуратура Києва повідомила про підозру 48-річному чоловіку за фактом умисного вбивства поліцейського Дмитра Глушака 5 липня у Києві.

Як повідомляє прес-служба прокуратури, затриманому оголошено підозру за статтями «умисне заподіяння смерті іншій людині, вчиненому з корисливих мотивів», «напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаним з насильством».

За версією слідства, підозрюваний через інтернет знайшов оголошення потерпілого щодо продажу золотого ланцюжка і домовився про зустріч.

«Під час зустрічі, сівши в автомобіль на заднє сидіння, підозрюваний здійснив у потерпілого два постріли з вогнепальної зброї, після чого заволодів його речами, а саме золотим ланцюжком та мобільним телефоном, та зник з місця події», – повідомляють у прокуратурі.

Правоохоронці встановили і вилучили зброю, з якої, ймовірно, вчинили вбивство, а зібрані докази обґрунтовано підтверджують причетність затриманого до злочину, додають у відомстві.

5 липня у Шевченківському районі Києва застрелили чоловіка, попередньо на тілі потерпілого судово-медичний експерт виявив два вогнепальні поранення. Тоді у поліції повідомили про відпрацювання кількох версій убивства, основна з яких – вбивство з корисливих мотивів.

У поліції повідомили, що був вбитий працівник Національної поліції Дмитро Глушак. Він з 1995 року працював в кримінальній поліції Нацполіції.