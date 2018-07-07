Іран викликав нідерландського посла, протестуючи проти видворення своїх дипломатів

Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла Нідерландів у Тегерані, щоб висловити протест проти «недружнього і неконструктивного» вигнання двох співробітників іранського посольства в Гаазі.

Речник міністерства Бахрам Гасемі 7 липня заявив, що Іран залишає за собою право на дії у відповідь.

Напередодні нідерландська розвідка підтвердила, що минулого місяця видворила двох осіб, акредитованих у посольстві Ірану в Гаазі, але подробиць не навела.

Висилка дипломатів передувала діям інших європейських країн проти іранських громадян. Поки що невідомо, чи ці кроки пов’язані.

Уряди Бельгії, Франції і Німеччини 30 червня повідомили, що затримали шістьох людей за підозрою в плануванні вибуху на зустрічі іранських опозиційних груп у передмісті Парижа.

Іранського дипломата в Німеччині Асадоллу Асаді затримали 1 липня в Бельгії за європейським ордером на арешт через підозру в причетності до планування нападу.

Тегеран відкинув звинувачення у причетності до планованого нападу і засудив затримання Асаді й погрози Бельгії зняти з нього дипломатичний імунітет.