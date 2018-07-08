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08 Липень 2018, Київ 15:45
Новини | Суспільство

Прощання з Левком Лук’яненком відбудуться у Києві і Хотові – Яворівський

Левко Лук'яненко під час вшанування дисидентів з нагоди 40-річчя від заснування Гельсінської групи. Київ, 9 листопада 2016 року

Левка Лук’яненка поховають на Байковому кладовищі у Києві, прощання заплановані на понеділок-вівторок, повідомив колишній народний депутат Володимир Яворівський.

«Нарешті дружина Левка Надійка прийняла остаточне рішення: у понеділок з Левком можна попрошатися в його будину, в селі Хотові. У вівторок з 10 по 12-у в Клубі КМ (Інститутська). Відспівування у Володимирському (соборі – ред.) з 12.30 по 13.30. Поховання на Байковому», – написав він у Facebook, уточнивши, що у Хотові заходи заплановані на 14 годину.

Український політв’язень, дисидент і колишній народний депутат України Левко Лук’яненко помер 7 липня в лікарні в Києві після тривалої хвороби. Перед цим стало відомо, що він потрапив до реанімації.

Левко Лук’яненко – дисидент, співзасновник Української гельсінської групи, народний депутат чотирьох скликань Верховної Ради. Удостоєний звання Герой України.

Народився 24 серпня 1928 року в селі Хрипівка Чернігівської області. Через підпільну антирадянську діяльність у травні 1961 року Львівський обласний суд засудив Лук’яненка до розстрілу, проте через 72 доби Верховний суд замінив розстріл 15 роками позбавлення волі. Кару відбував у Мордовії.

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