На саміті в Брюсселі підписали угоду на 75 мільйонів євро для безпеки українських доріг

У рамках саміту Україна-ЄС Європейський інвестиційний банк та очільники українського уряду підписали фінансову угоду на підвищення безпеки українських автомобільних доріг.

Угоду, яку підписали віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе і віце-президент ЄІБ Вазіл Худак, дозволить отримати позику від ЄІБ у розмірі 75 мільйонів євро.

Проект дозволить покращити дорожню безпеку у Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Києві та Кам’янці-Подільському.

Документ передбачає здійснення заходів, які спрямовані на зниження рівня смертності, травматизму на територіях міст, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, створення безпечних умов пересування для учасників дорожнього руху, підвищення комфорту пересування містом та інші заходи з метою усунення системних проблем у забезпеченні безпеки дорожнього руху в Україні.

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Сьогодні в Брюсселі лідери України і Європейського союзу на саміті планують обговорити реалізацію Угоди про асоціацію, прогрес реформ в Україні та їх підтримку з боку ЄС, а також ситуацію на Донбасі.