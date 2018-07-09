Колектив «Дніпроазоту», що виробляє реагенти для знезараження води, мітингує з вимогою відновити роботу

Більше тисячі працівників підприємства «Дніпроазот» вийшли на мітинг біля заводоуправління у Кам’янському в понеділок. У руках вони тримали плакати з написами «Ми хочемо жити і тут працювати!».

За словами організаторів акції, головна вимога мітингувальників до Кабміну та адміністрації підприємства – відновити роботу «Дніпроазоту». Як пояснюють робітники, завод був зупинений усередині червня через підвищення вартості газу, який є сировиною для підприємства.

Як розповіли працівники, уже більше трьох тижнів виробництво на підприємстві законсервоване, випуску продукції немає. За їхніми словами, днями вони отримали заробітну плату за майже місяць простою, вона не перевищує 1500 гривень.

У понеділок «Асоціація водоканалів України» заявила, що через зупинку заводу на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України «виникла складна ситуація зі знезараженням питної води». За даними Асоціації, на деяких підприємствах галузі залишків хлору залишилося від тижня до 20 діб.

Як повідомляв 6 червня «Київводоканал» через зупинку «Дніпроазоту» централізоване водопостачання низки українських міст опинилися під загрозою. Водночас, 9 червня на підприємстві заявили, що столиця наразі реагентами для знезараження води забезпечена і запроваджувати графік подачі води для киян не планують.

У середині червня на Дніпропетровщині на невизначений час зупинив роботу потужний хімічний завод АТ «Дніпроазот» у Кам’янському.

Як пояснив тоді Радіо Свобода голова правління підприємства Сергій Сідоров, завод, який упродовж 80 років був провідним постачальником міндобрив і виробником дезінфектантів для питної води в Україні, був вимушений зупинити роботу через подорожчання природного газу, який є сировиною для виробництва і складає близько 80% у вартості продукції підприємства. За його словами, підприємство сподівається на створення урядової робочої групи задля вирішення проблеми. У випадку подальшого простою Україна може втратити завод з 4-тисячним колективом, заявляв керівник.

АТ «Дніпроазот» є одним з найбільших підприємств хімічної промисловості України, єдиним підприємством в Україні з виробництва рідкого хлору, який застосовується для стерилізації питної води і очищення стічних вод.