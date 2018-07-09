Starbucks обіцяє відмовитись від пластикових соломинок до 2020-го

Каліфорнійський гігант Starbucks заявив 9 липня, що він припинить використовувати пластмасові соломинки до 2020 року, посилаючись на екологічну загрозу для океанів.

Нині Starbucks є найбільшою компанією з продажу харчових продуктів та напоїв, що анонсувала подібні заходи.

Компанія сказала, що замість цього використовуватимуть соломинки виготовлені з інших матеріалів, і розроблять кришки для склянок з напоями, які не передбачають використання соломинок.

У McDonald's також нещодавно заявили, що до наступного року він перейде на паперові соломинки у Великій Британії та Ірландії та випробовує альтернативи пластиковим соломинкам у деяких містах США.

Заява цієї компанії прозвучала після висловленої у квітні ідеї британського уряду заборонити використання пластикових соломинок у цій країні.

У травні Єврокомісія запропонувала заборонити заборону на одноразові пластикові предмети, такі як посуд, соломинки та бавовняні нитки, щоб очистити океани.