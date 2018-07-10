Слідчий експеримент у рамках розслідування розриву міномета на Рівненщині проведуть 11 липня – Матіос

Керівник військової прокуратури Анатолій Матіос заявляє, що слідчий експеримент у рамках розслідування обставин вибуху під час навчань на полігоні в Рівненській області проведуть 11 липня.

«Слідчий експеримент у межах проведення військової, балістичної, вибухо-технічної, хімічної експертизи причин детонації міномету М120-15 «Молот» буде проведено у середу, 11.07.2018 року», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, суд надав дозвіл на проведення такої експертизи ввечері 9 липня.

«Причина проведення експертизи лише в середу 11.07.2018 р. –експертам необхідно прибути на полігон, ознайомитися з наявними на цей час зібраними доказами та матеріали», – пояснив він.

Матіос також оприлюднив лист міністру оборони України Степану Полтораку з проханням перенести з 10 на 11 липня проведення слідчого експерименту з мінометами «Молот», інцидент з яким став причиною загибелі військових під час навчань.

Військова прокуратура розглядає однією з версій причин вибуху під час навчань на полігоні в Рівненській області подвійне заряджання міномета.

Вранці 6 липня під час навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні загинули троє військових, ще дев'ять були поранені. За даними Міноборони, це сталося через розрив міномета.

Навчання тимчасово припинили. Відкрите кримінальне провадження за статтею про порушення правил поводження зі зброєю.