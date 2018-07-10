Набуло чинності рішення ЄС про продовження санкцій проти Росії

Набуло чинності рішення ЄС про продовження економічних санкцій проти Росії, рішення діє до 31 січня 2019 року.

Документ 9 липня був опублікований в «Офіційному журналі» Євросоюзу.

5 липня Рада Євросоюзу продовжила економічні санкції. Ці обмежувальні заходи спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на товари подвійного використання. Вони були вперше запроваджені 31 липня 2014 року строком на один рік у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні.

29 червня лідери Європейського союзу домовилися про продовження економічних санкцій, які мають на меті покарати Росію за її агресію в Україні. Тоді президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Анґела Меркель закликали лідерів продовжити санкції після надання інформації про стан виконання Мінських угод.

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Лідери ЄС заявили, що санкції не будуть скасовані, допоки Росія та інші сторони конфлікту не досягнуть успіхів у реалізації мінських домовленостей.

Санкції поновлюються щопівроку від 2014 року.

За понад чотири роки на Донбасі загинули понад 10 тисяч 300 людей.