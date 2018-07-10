У Росії затриманий у справі «Зимової вишні» пожежник не визнає провину

У Росії начальник першого загону служби пожежогасіння Кемеровської області Андрій Бурсін не визнає провину у справі про пожежу в торговому центрі «Зимова вишня», в результаті якої загинули десятки людей. Про це він заявив у ході засідання суду, на якому йому обирають запобіжні захід.

Бурсіна звинувачують в халатності. За версією слідства, він не організував розвідку і управління силами і засобами на місці події. Зокрема, він неправильно присвоїв номер рангу пожежі, через що на місце приїхало менше екіпажів, ніж потрібно було.

Незважаючи на зобов’язання про явку, Бурсін поїхав в Анапу, не повідомивши про це слідчим. На думку співробітників Слідчого комітету, він хотів покинути межі країни. Адвокат пожежника запевняє, що підзахисний був у відпустці і не збирався втікати. Затримали Бурсіна 7 липня.

Незабаром після пожежі Андрій Бурсін заявляв, що представників адміністрації та охорони торгового центру «Зимова вишня» не було на місці в момент прибуття пожежників, хоча вони зобов’язані були їх зустріти і повідомити, скільки людей може перебувати в будівлі.

Бурсін – не перший пожежник, затриманий у справі про загибель людей в «Зимовій вишні».

Пожежа в кемеровському торговому центрі «Зимова вишня» сталася 25 березня. За офіційними даними, загинули 60 людей, в тому числі понад 40 дітей. У справі про пожежу під вартою залишаються 8 людей.