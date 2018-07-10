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10 Липень 2018, Київ 18:20
Новини | Суспільство

Левка Лук’яненка поховали на Байковому кладовищі

На церемонію прощання з з Левком Лук'яненком прийшли сотні людей

У Києві на Байковому кладовищі поховали українського політичного діяча Левка Лук’яненка, який помер 7 липня на 90-му році життя.

Церемонія прощання відбулася на першому поверсі Клубу Кабінету міністрів на вулиці Інститутській та у Хотові на Київщині, після чого його відспівували у Володимирському соборі. Серед інших попрошатися із Левком Лук'яненком прийшли інші дисиденти, низка культурних і громадських діячів, а також президент України.

У Києві прощалися із Левком Лук’яненком (відео)
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У Києві прощалися із Левком Лук’яненком (відео)

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Левко Лук’яненко – дисидент, співзасновник Української гельсінської групи, народний депутат чотирьох скликань Верховної Ради, автор «Акту проголошення незалежності України» від 24 серпня 1991 року. Удостоєний звання Герой України.

Народився 24 серпня 1928 року в селі Хрипівка Чернігівської області. Через підпільну антирадянську діяльність у травні 1961 року Львівський обласний суд засудив Лук’яненка до розстрілу, проте через 72 доби Верховний суд замінив розстріл 15 роками позбавлення волі. Кару відбував у Мордовії.

Загалом у радянських таборах і в'язницях Левко Лук'яненко провів майже 27 років.

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