У Києві протестують власники авто на єврономерах, ускладнений рух у центрі міста

Центр Києва заблокували водії автомобілів на єврономерах в рамках «Акції за захист і доступне розмитнення».

Зранку в Києві утворилися затори, рух у центрі фактично заблоковано.

Мітингувальники обіцяють безстрокову акцію біля будівель Верховної Ради і Кабміну.

В організації «Автоєвросили» стверджують, що для участі в акції до Києва прибули близько 10 тисяч автомобілів на єврономерах, у поліції наразі не повідомляють кількість учасників протесту.

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Згідно з постановою Кабінету міністрів, віднедавна МВС отримало можливість відслідковувати терміни перебування в Україні автомобіля на єврономерах і застосовувати санкції до порушників. Протестувальники виступають проти цього. Зранку в Києві утворилися затори, рух у центрі фактично заблоковано.