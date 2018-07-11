Гройсман: міністри не можуть проводити переговори з Росією

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністрам координувати з Міністерством закордонних справ України будь-які контакти з Росією.

«Я хочу зазначити для всіх колег-міністрів: на якісь такі речі ви маєте, по-перше, одразу реагувати, по-друге, ні в кого з вас немає мандата провадити якісь розмови з країною-агресором і нашим ворогом. Не ми на них нападали, а вони на нас. Але вони про це шкодуватимуть», – сказав він.

За його словами, подібні контакти мають координуватися з Міністерством закордонних справ.

Так Гройсман відреагував на публікацію видання «Економічна правда» про начебто лист міністра енергетики Ігоря Насалика до заступника директора російської корпорації «Росатом», в якому, серед іншого, йдеться про необхідність «відновлення низки спільних проектів». Насалик спростував цю інформацію.

Служба безпеки України 20 грудня минулого року повідомила про затримання чиновника секретаріату Кабінету міністрів України, який діяв в інтересах російських спецслужб. За даними слідства, чиновника, який за допомогою спеціального обладнання збирав інформацію щодо діяльності урядових структур, завербували під час тривалого відрядження за кордоном.

У СБУ повідомили, що посадовцю оголосили про підозру за статтею про «державну зраду».

За версією СБУ, затриманий чиновник секретаріату Кабміну збирав інформацію про зарубіжні поїздки і переговори українського прем’єра Володимира Гройсмана за завданням Головного розвідувального управління (ГРУ) Збройних сил Росії. В уряді заявили, що затриманий чиновник не мав доступу до держтаємниці.

Україна визнала Росію країною-агресором.