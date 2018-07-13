Клімкін у Брюсселі зустрівся з єврокомісаром Ганом, закликали Росію звільнити Сенцова

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Брюсселі зустрівся з комісаром ЄС з питань ЄПС та переговорів з розширення Йоганнесом Ганом.

Як повідомляє прес-служба МЗС, співрозмовники закликали Росію звільнити всіх незаконно утримуваних українських політичних в’язнів, зокрема українського режисера Олега Сенцова, який оголосив голодування понад 60 діб тому.

Клімкін і Ган окремо обговорили питання щодо розвитку Східного партнерства, зокрема очікувань від Міністерського засідання в Люксембурзі у жовтні 2018 року, а також неформальної зустрічі ЄС-Україна-Грузія-Молдова на рівні міністрів економіки у вересні цього року.

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Український режисер Олег Сенцов був звинувачений російською владою в організації терактів в Криму і відбуває 20-річний тюремний термін у колонії в Лабитнангі. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив про намір «голодувати до смерті».