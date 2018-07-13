У Росії активістку заарештували за пікет на підтримку Сенцова

Суд у російському Санкт-Петербурзі заарештував на п’ять діб активістку руху «Солідарність» Ольгу Смирнову, затриману під час пікету на підтримку українського режисера Олега Сенцова. Її визнали винною в непокорі поліції, повідомляє об'єднана служба міських судів.

За час проведення чемпіонату світу з футболу в Росії Смирнова взяла участь у декількох акціях на підтримку українського режисера, який оголосив голодування з вимогою звільнити українських політв’язнів у Росії.

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Активістку кілька разів затримували і один раз помістили під адміністративний арешт.

Акції на підтримку Сенцова регулярно проходять в Україні й світі.

У Кремлі заявляли, що громадський резонанс не вплине на рішення про можливий обмін Олега Сенцова.