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13 Липень 2018, Київ 17:10
Новини | Політика

У Росії активістку заарештували за пікет на підтримку Сенцова

Акція на підтримку Олега Сенцова, Санкт-Петербург, Росія, червень 2018 року

Суд у російському Санкт-Петербурзі заарештував на п’ять діб активістку руху «Солідарність» Ольгу Смирнову, затриману під час пікету на підтримку українського режисера Олега Сенцова. Її визнали винною в непокорі поліції, повідомляє об'єднана служба міських судів.

За час проведення чемпіонату світу з футболу в Росії Смирнова взяла участь у декількох акціях на підтримку українського режисера, який оголосив голодування з вимогою звільнити українських політв’язнів у Росії.

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Активістку кілька разів затримували і один раз помістили під адміністративний арешт.

Акції на підтримку Сенцова регулярно проходять в Україні й світі.

У Кремлі заявляли, що громадський резонанс не вплине на рішення про можливий обмін Олега Сенцова.

Він не зупиниться – сестра Сенцова після зустрічі з братом (відео)
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Він не зупиниться – сестра Сенцова після зустрічі з братом (відео)

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