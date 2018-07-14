Київ: Кличко повідомив про порядок застосування пільг у міському транспорті після подорожчання проїзду

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив про порядок застосування пільг у міському транспорті після підвищення тарифів на проїзд.

Як сказав він 13 липня в ефірі телеканалу «Київ», безкоштовний проїзд для пільгових категорій населення діятиме і надалі.

«Хочу зазначити: для пенсіонерів, школярів, інвалідів, учасників бойових дій та інших пільгових категорій громадян проїзд у комунальному громадському транспорті столиці залишиться безкоштовним», – заявив Кличко.

Він також зазначив, що проїзд у комунальному транспорті для тих, хто користується ним регулярно, коштуватиме в середньому 6,50 гривень. 8 гривень за проїзд – це вартість разової поїздки.

За його словами, без підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті Києву не уникнути кризи у транспортній сфері. Отримані від підвищення тарифів кошти підуть, у першу чергу, на підвищення заробітних плат працівникам транспортних комунальних підприємств, розвиток транспортної інфраструктури, ремонт та закупівлю транспортних засобів. Також підвищення тарифів дозволить зменшити суми дотацій, які міський бюджет виділяє на покриття збитків транспортних підприємств.

Попереднього дня, 12 липня, Кличко підписав розпорядження про запровадження нових тарифів у міському комунальному транспорті Києва з 14 липня. Зокрема, одноразова поїздка дорожчає до 8 гривень. Але в разі купівлі проїзних чи купівлі більшого числа поїздок наперед вартість однієї поїздки знижується – за даними Київської міської державної адміністрації, і до 6,50 гривень чи й навіть до 6,14.