У Росії повідомили про смерть ділового соратника Навального

У Росії повідомили про смерть підприємця Петра Офіцерова, що був свого часу діловим соратником опозиційного діяча Олексія Навального і був засуджений разом із ним в одній зі справ проти діяча.

Інформацію про це, яку спершу оголосили 13 липня журналістка Євгенія Альбац і новинний сайт «Медуза», підтвердила адвокат підприємця Світлана Давидова.

Тиждень тому з’явилася інформація, що підприємець потрапив до лікарні зі струсом мозку і черепно-мозковою травмою. Про причини шпиталізації не повідомляли.

Петра Офіцерова 2013 року засудили в так званій справі «Кіровлісу» до 4 років колонії і 500 тисяч рублів штрафу. В заключному слові на суді він розповів, що йому пропонували «здати» Навального в обмін на волю. Пізніше того ж року вирок замінили на умовний. 2016 року Верховний суд Росії після рішення Європейського суду з прав людини, який визнав порушення прав відповідачів, скасував той вирок, як і вирок Навальному, і направив справу на новий розгляд. 2017 року суд нижчої інстанції на новому процесі знову визнав обох винними і виніс такі самі умовні вироки.

Офіцеров у перебігу обох процесів у справі «Кіровлісу» не визнав своєї провини і відмовлявся свідчити проти Навального.