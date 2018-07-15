Куба може офіційно визнати приватну власність

Комуністичний уряд Куби заявив, що планує вперше офіційно визнати приватну власність.
Деталі були оприлюднені 14 липня в пакеті реформ, які розгляне Національна асамблея пізніше цього місяця і може винести їх на вседержавний референдум пізніше цього року.
Сучасна конституція Куби, написана в радянські часи, визнає лише державну, кооперативну, фермерську, особисту та спільну власність.
Сотні тисяч кубинців стали самозайнятими з 2010 року у нових приватних компаніях, починаючи від ресторанів і салонів краси.
Зміни виникли в рамках ринкових реформ колишнього президента Рауля Кастро, спрямованих на посилення економіки.
Конституційна реформа також створить позицію прем'єр-міністра поряд з президентом. Це дозволить, однак, зберегти Компартію як єдину політичну силу в країні.
Компартійна газета Granma опублікувала короткий зміст нової конституції, але не окреслює специфіки 224 статей.
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