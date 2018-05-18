Понад 100 людей загинули в авіакатастрофі на Кубі

Понад 100 людей загинули в авіакатастрофі літака Boeing 737, який розбився невдовзі після вильоту зі столиці Куби Гавани, повідомляють державні ЗМІ країни.

За їхніми даними, літак перевозив 104 пасажирів і дев’ятьох іноземців – членів екіпажу. Три людини вижили, вони перебувають у критичному стані, пишуть засоби масової інформації.

Посольство України в Республіці Куба перевіряє, чи були на борту українці.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що авіалайнер був орендований державним перевізником Cubana de Aviación у мексиканської компанії Damojh.