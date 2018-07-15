Фільм українського режисера переміг на кінофестивалі в Єревані

Трагікомедія «Вулкан» українського режисера Романа Бондарчука переміг в ігровій номінації на кінофестивалі «Золотий абрикос» у столиці Вірменії Єревані. Про це повідомляється на сайті фестивалю.

Історія розповідає про перекладача ОБСЄ Лукаса, який опиняється один серед українських степів.

Ця стрічка є повнометражним ігровим дебютом Бондарчука, який раніше був відомий як режисер документальних фільмів. Її знімали в копродукції Україна та Німеччина, світова прем’єра відбулася на фестивалі 2 липня у Карлових Варах (Чехія). У 2015-му році сценарій фільму, створений Романом Бондарчуком, Дар'єю Аверченко та Аллою Тютюнник отримав премію Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова».