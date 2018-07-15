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15 Липень 2018, Київ 17:57
Новини | Суспільство

Фільм українського режисера переміг на кінофестивалі в Єревані

Фільм Романа Бондарчука (на фото) «Вулкан» за жанром – драмеді

Трагікомедія «Вулкан» українського режисера Романа Бондарчука переміг в ігровій номінації на кінофестивалі «Золотий абрикос» у столиці Вірменії Єревані. Про це повідомляється на сайті фестивалю.

Історія розповідає про перекладача ОБСЄ Лукаса, який опиняється один серед українських степів.

Ця стрічка є повнометражним ігровим дебютом Бондарчука, який раніше був відомий як режисер документальних фільмів. Її знімали в копродукції Україна та Німеччина, світова прем’єра відбулася на фестивалі 2 липня у Карлових Варах (Чехія). У 2015-му році сценарій фільму, створений Романом Бондарчуком, Дар'єю Аверченко та Аллою Тютюнник отримав премію Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова».

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