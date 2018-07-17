«Нафтогаз» заявляє про рекордні прибутки в 2017 році

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявляє, що в 2017 році отримала рекордний прибуток на рівні 39,4 мільярда гривень. Такі здобутки, відбиті в річному звіті, в компанії пов’язують із перемогою над російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі.

«Презентуючи звіт, Андрій Коболєв (голова правління НАК «Нафтогаз України» – ред.) зазначив: один із головних підсумків нашої напруженої чотиричної роботи – історичні перемоги у Стокгольмі, здобуті в грудні 2017 та лютому 2018. Ми позбулися загрози боргового навантаження на країну і отримали право на компенсацію збитків на 4,7 мільярда доларів», – цитує керівника компанії Twitter-акаунт «Нафтогазу».

Комерційний директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко заявив 16 липня, що спори між українською компанією і російським «Газпромом» вже врегульовані у Стокгольському арбітражному суді, але Москва не виконує ці рішення. Так Вітренко відреагував на заяву президента Росії Володимира Путіна, що Москва готова зберегти транзит газу для України в разі врегулювання цього у Стокгольмському арбітражі.

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30 травня «Нафтогаз» повідомив, що почав процес стягнення з російського «Газпрому» боргу в близько 2,6 мільярда доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу в справах щодо постачання і транзиту газу.

Стокгольмський арбітраж розглядав спір «Нафтогазу» і «Газпрому» про умови контракту на поставку і транзит газу, укладеного в 2009 році на 10 років. Сторони висували одна до одної претензії на кілька мільярдів доларів.