Україна, Росія і ЄС домовилися розробити дорожню карту газових переговорів

Україна, Росія і Євросоюз домовилися розробити дорожню карту та графік подальших зустрічей у рамках переговорів про транзит російського газу територією Україну, повідомив журналістам міністр економіки і енергетики ФРН Петер Альтмайер за результатами тристоронньої зустрічі у Берліні представників України, Росії та ЄС щодо транзиту російського газу. Новий договір має замінити нинішній, дія якого завершується наприкінці 2019 року.

«Сьогодні був важливий момент, представники ЄС, України та Росії за участю Німеччини обговорили майбутнє газового транзиту територією України», – сказав Альтмайєр.

Він також додав, що газовому транзиту територією України нічого не загрожує.

«Не думаю, що газовий транзит територією України перебуває під загрозою, цього не було і в минулому. Переговори щодо газу в Берліні покликані позначити позиції сторін, йшлося про те, як продовжувати переговори в довірчому ключі, в цьому питанні ми просунулися вперед», – сказав німецький міністр.

Представник Єврокомісії на тристоронніх переговорах – єврокомісар з питань енергетики Марош Шефчович заявив, що майбутній контракт на транзит через територію України має відповідати європейському праву.

«Майбутній контракт має повністю відповідати європейському праву та іншим угодам про транзит. Це піде на користь прозорості... Це те, що, я думаю, необхідно обговорювати на експертному рівні», – сказав він.

За словами Шефчовича, він запропонує Україні та Росії провести експертні зустрічі після літніх канікул.

«Багато питань, які треба вирішити на технічному і на політичному рівні. Україні ніколи не було легко проводити переговори з Росією... Є багато недовіри і скарг, тому важливо говорити з обома сторонами і допомогти обом сторонам говорити одна з одною», – зазначив він.

Питання про обсяги транзиту російського газу до Європи територією України обговорять експерти, сказав журналістам міністр енергетики Росії Олександр Новак.

«Ми обговорили питання щодо транзиту газу, починаючи з 2020 року, за обсягами поставок газу, які споживатиме Європа в принципі. Ми обмінялися думками, домовилися, що ці питання додатково обговорюватимуть експерти», – сказав російський міністр.

Зустріч у Берліні відбулася на запрошення міністра економіки Німеччини Петера Альтмайєра. У ній взяли участь віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович, міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр енергетики РФ Александр Новак.

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Чинний транзитний контракт України з «Газпромом» було укладено в 2009 році строком на 10 років. Після його завершення (з 2020 року) російський газовий монополіст має намір максимально скоротити транзит свого газу через територію України.

За підсумками переговорів із президентом США Дональдом Трампом 16 липня Володимир Путін заявив, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну після будівництва «Північного потоку-2» і продовжити транзитний контракт у разі врегулювання спору в Стокгольмському арбітражному суді.

У «Нафтогазі України» у відповідь заявили, що спори між українською компанією і російським «Газпромом» вже врегульовані у Стокгольмському арбітражному суді, але Москва не виконує ці рішення.

Наприкінці лютого 2018 року «Газпром» програв судову тяганину з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити українській компанії 2,56 мільярдів доларів. Також російська компанія має поставити до України в 2018-2019 роках 10 мільярдів кубометрів газу за цінами, що дорівнюють вартості газу на газових хабах у Німеччині.

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на поставку й транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

30 травня «Нафтогаз» повідомив, що почав процес стягнення з російського «Газпрому» боргу в близько 2,6 мільярда доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу в справах щодо постачання і транзиту газу.