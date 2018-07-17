У Білорусі суд оголосив вирок у справі журналіста Галка, який працював на Донбасі

У Білорусі суд оголосив вирок журналісту й блогеру Дмитру Галку, білоруському громадянину, який останнім часом жив і працював в Україні, висвітлював події в зоні бойових дій на Донбасі.

Суд призначив йому покарання у вигляді обмеження свободи терміном 4 роки. Враховуючи те, що він відбув півроку у СІЗО, він має ще відбути у виправній установі відкритого типу ще 3,5 року.

Після оголошення вироку суд звільнив Галка з-під варти.

Обмеження свободи – вид покарання, під час якого засуджені перебувають під охороною у гуртожитках, але можуть виходити на за їх межі удень для роботи. Вони також можуть мати побачення з рідними.

Прокуратура просила суд засудити Галка до трьох років ув’язнення.

Галка звинувачують у насильстві стосовно працівника білоруської міліції. Суд у його справі почався 10 липня у суді Совєтського району Мінська.

Затримали журналіста в квітні, коли він повернувся до Білорусі з України, де жив протягом кількох місяців.

Слідчі заявляють, що Галко мав конфлікт із працівником міліції, в результаті чого в останнього розбився телефон. Журналіст звинувачення відкидає.

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Дмитрові Галку 38 років, він працював у багатьох незалежних білоруських ЗМІ, серед останніх місць його роботи в Білорусі був заснований Павлом Шереметом опозиційний сайт «Белорусский партизан», який минулого року потрапив під блокування в Білорусі.

Дмитро Галко був також позаштатним автором кількох українських ЗМІ, зокрема англомовного видання Kyiv Post. З 2014 року Галко здійснив багато відряджень на Донбас, писав про збройний конфлікт на сході України.