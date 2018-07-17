Правоохоронці повідомили про затримання підозрюваного у псевдомінуванні станції метро

Поліція метрополітену Києва затримала чоловіка, підозрюваного в неправдивому повідомленні до поліції Києва щодо нібито закладеної вибухівки на станції столичного метро «Лівобережна» 16 липня, повідомляють у відділі комунікації поліції Києва.

«Як зізнається сам підозрюваний, вчинив це із хуліганських спонукань. За невдалий «жарт» зловмисник може провести за ґратами близько восьми років», – зазначили у київській поліції.

У відомстві нагадали, що в понеділок поліція і вибухотехніки ретельно перевірили станцію столичного метрополітену «Лівобережна» після надходження анонімного повідомлення щодо нібито мінування об’єкта і не виявили жодного небезпечного предмета. У свою чергу, завдяки оперативній роботі співробітників столичного управління поліції в метрополітені, вдалося швидко «вирахувати» аноніма. У результаті розшукових заходів правоохоронці затримали підозрюваного – чоловіка, 1958 року народження, місце проживання якого зареєстровано в місті Львів, повідомили правоохоронці.

«Правопорушник останнім часом жив на території столиці. Він зізнався, що вранці зробив неправдиве повідомлення щодо мінування столичної станції метро із хуліганських спонукань. Окрім того, вже встановлено, що він і раніше був судимий за «мінування» інших об’єктів. Чоловіка затримали», – розповів виконувач обов’язків начальника управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві Ростислав Падалко.

Наразі розслідують кримінальне провадження за статтею «завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до восьми років. Вирішують питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

16 липня повідомлялося, що станція Київського метрополітену «Лівобережна» зачинена для пасажирів у зв’язку з перевіркою анонімного повідомлення про мінування.

Після перевірки вибухонебезпечних предметів там не виявили, і станцію відкрили, повідомили в метро. Того ж дня через таку саму причину зачиняли станцію «Гідропарк», сусідню з «Лівобережною».