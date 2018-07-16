Станція метро «Лівобережна» запрацювала – метрополітен Києва

Станція Київського метрополітену «Лівобережна» запрацювала, повідомляє метрополітен у Facebook. Вранці 16 липня станцію зачиняли через надходження анонімного повідомлення про замінування.

«Станцію «Лівобережна» перевірено і відкрито. Вибухонебезпечних предметів не виявлено», – мовиться в повідомленні.

Раніше через таку ж причину зачиняли станцію «Гідропарк», сусідню з «Лівобережною». Після перевірки небезпечних предметів там не виявили, і станцію відкрили, повідомили в метро.

Повідомлення про «мінування» станцій метро та інших місць масового скупчення людей у Києві й інших містах України стаються останніми роками регулярно. Досі жодне з них не підтвердилося.

Українські силовики кажуть, що принаймні частина таких анонімних телефонних дзвінків надійшла з Росії, а також із окупованих територій Донбасу і Криму.