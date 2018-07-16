Київське метро повідомляє про закриття однієї зі станцій через «мінування»

Станція Київського метрополітену «Лівобережна» зачинена для пасажирів у зв’язку з перевіркою анонімного повідомлення про мінування, повідомляє метрополітен у Facebook.

«Проводиться перевірка», – додають у метрополітені.

Раніше через таку ж причину зачиняли станцію «Гідропарк», сусідню з «Лівобережною». Після перевірки небезпечних предметів там не виявили, і станцію відкрили, повідомили в метро.

Від 14 липня проїзд у київському метро, як і в іншому громадському транспорті міста, подорожчав до восьми гривень.