Діяльність Business France в Росії була незаконною – МЗС Росії

Росія заявляє, що діяльність Business France в Росії була незаконною.

«Судові розслідування показали, що представництво «Бізнес Франс» працювало в Росії, по суті, не маючи на це юридичних підстав. Послуги, надані бюро «Бізнес Франс» в Росії, мали комерційний характер і вписуються в рамках звичайної діяльності представництв іноземних держав по торгово-економічним питанням, які підлягають регулюванням спеціальними міжнародними договорами. З Францією таких домовленостей не було», – йдеться у заяві МЗС Росії.

У російському відомстві стверджують, що Франції пропонували врегулювати статус представництва через реєстрацію юрособи або уклавши окремі міжурядові угоди з Росією.

У цьому випадку не виникло б нинішніх проблем, додають російські дипломати.

Франція вирішила з 16 липня закрити службу свого посольства, яка забезпечує діяльність Business France в Росії. У посольстві Франції в Росії заявили, що в останні кілька місяців умови діяльності Business France у Росії значно погіршилися.

Business France є є французьким державним агентством, створеним у 2015 році. Агентство має статус державної індустрії промислового та комерційного характеру. У свої діяльності Business France, серед іншого, здійснює сприяння французькому експорту, забезпечує міжнародні стажування у французьких компаніях за кордоном.