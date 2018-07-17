НАБУ: вторгнення групи невідомих в приміщення бюро є «спланованою провокацією»

Національне антикорупційне бюро України припускає, що вторгнення групи невідомих в приміщення бюро є «спланованою провокацією» з боку представників певних політичних сил.

«Не виключаємо, що сьогоднішні події є свідомою, спланованою та організованою провокацією з боку представників певних політичних сил. Це підтверджується як зв’язками одного з організаторів акції з фігурантами розслідувань НАБУ – народним депутатом Євгеном Дейдеєм та близьким родичем МВС, так і пасивністю поліції щодо правопорушників. Жоден із них не був затриманий, що навряд чи було б можливим, якби подібні події сталися, приміром, у приміщенні МВС», – йдеться у заяві бюро.

За даними НАБУ, 17 липня під час акції протесту «організована група тітушок» увірвалася до будівлі НАБУ. Ці люди виламали двері, увірвалися у хол бюро.

«Представники поліції, які перебували поруч, жодним чином не заважали їхнім діям. Тільки після того, як ці так звані протестувальники почали трощити меблі та погрожувати працівникам НАБУ, представники МВС зайшли всередину і ввічливо попросили їх вийти», – додають у бюро.

Ні у поліції, ні у МВС цей інцидент наразі не коментували. Народний депутат Євген Дейдей, який є фігурантом розслідування НАБУ, цю заяву бюро не коментував.

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Крім того, сьогодні під стінами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка розташована в приміщенні Генпрокуратури, зранку відбулися одночасно три мітинги. Вимагали звільнення Назара Холодницького і Артема Ситника, притягнення до кримінальної відповідальності Петра Порошенка, зниження тарифів на транспорт та подешевшання продуктів.

Зокрема відбувався мітинг колишнього очільника департаменту Національної поліції з боротьби з наркозлочинністю Іллі Ківи, який, за його словами, з протестувальниками прийшов під стіни САП проти президента України.

«Ми вимагаємо від Холодницького порушити кримінальну справу проти Порошенка та його банди. Ми вимагаємо притягнути Порошенка до кримінальної відповідальності», – заявляв під час мітингу Ківа.

На питання, чому мітинг проти НАБУ відбувається під стінами САП, мітингувальники відповідали, що ці органи пов’язані, тому немає різниці, де протестувати проти корупції.

Відповідно до законодавства, НАБУ, серед іншого, є підслідним президент України, повноваження якого припиненні. САП здійснює нагляд за дотриманням законів під час проведення розслідування НАБУ, а також підтримання обвинувачення у цих провадженнях.