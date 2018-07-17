Відставка Холодницького і дешева ковбаса: хто і чому мітингував під стінами САП

Під стінами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зранку відбулися одночасно три мітинги. Вимагали звільнення Назара Холодницького і Артема Ситника, притягнення до кримінальної відповідальності Петра Порошенка, зниження тарифів на транспорт та подешевшання продуктів. Радіо Свобода розповідає, хто і з якими вимогами пікетував САП та чому облили зеленкою голову «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна.

Минулого тижня Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила провадження у «справі рюкзаків» щодо двох фігурантів – сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова та екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря – через відсутність «прямих достатніх доказів».

Крім того, НАБУ і Генпрокуратура наприкінці березня звинуватили очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького в дисциплінарних правопорушеннях після того, як оприлюднили записи, зроблені на «жучок» у його робочому кабінеті.

У зв’язку з цим 17 липня під стінами САП у Києві відбулася акція «Холодницький, пакуй рюкзак і на вихід!» за відставку Назара Холодницького. Її організував Центр протидії корупції (ЦПК). Одночасно із цим відбулося ще дві акції.

Напередодні початку акцій невідомі облили Віталія Шабуніна зеленкою та закидали тортами, після чого поліція затримала кількох людей.

Хто протестував проти Назара Холодницького?

Активісти ЦПК прийшли до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з вимогою відставки Назара Холодницького.

Дар’я Каленюк, виконавчий директор «Центру протидії корупції», під час мітингу заявила, що активісти прийшли допомогти Холодницькому зібрати речі і «піти з посади, яку він ганьбить».

«Холодницький заблокував усі провадження НАБУ проти топ-чиновників і найвпливовіших високопосадовців. Замість того, щоб допомагати детективам НАБУ і Артемові Ситнику, Холодницький перетворив цей офіс на супермаркет. Ми віримо, що в цьому приміщенні є професійні прокурори, і бачимо їх у суді. Вони передають справи до суду, але Холодницький створив правила, що найодіозніші провадження зливаються в унітаз», – сказала Каленюк.

Юрист Масі Найєм запевняє, що проти Холодницького зібрано достатньо доказів, щоб він пішов із посади сам.

«Я за те, щоб він звільнився. Виявилося, що він ціннісно не та людина, яка може відповідати викликам народу, який хоче поставити крапку в корупції», – каже Найєм.

Після того, як Віталія Шабуніна облили зеленкою, йому знадобилася медична допомога.

«Очі болять, але вже можу відкривати і більш-менш бачу. Госпіталізація не була потрібна, кілька днів лікування, і опіки минуть», – прокоментував Шабунін ситуацію для Радіо Свобода.

Проти НАБУ під стінами САП

Поруч із акціями проти Холодницького відбувався мітинг колишнього очільника департаменту Національної поліції з боротьби з наркозлочинністю Іллі Ківи.

За його словами, він із протестувальниками прийшов під стіни САП проти президента України.

«Ми вимагаємо від Холодницького порушити кримінальну справу проти Порошенка та його банди. Ми вимагаємо притягнути Порошенка до кримінальної відповідальності», – наголошував під час мітингу Ківа.

Поруч із ним стояли люди із прапорами Соціалістичної партії України та плакатами з написами проти НАБУ та Артема Ситника.

На питання, чому мітинг проти НАБУ відбувається під стінами САП, мітингувальники відповідали, що ці органи пов’язані, тому немає різниці, де протестувати проти корупції.

Разом із протестувальниками проти Артема Ситника стояли учасники Всеукраїнського союзу ветеранів АТО.

«Ми проти корупції в нашій країні, яка засіла в антикорупційних кабінетах. Це про керівника НАБУ. Ми прийшли підтримати тих людей, які проти корупції», – прокоментував свою присутність на мітингу один із учасників.

На мітингу Ківи переважали люди старшого віку, частина із них відмовлялася говорити із журналістами, деякі ж розповідали, що прийшли протестувати проти підняття цін на транспорт та дорогої ковбаси.

«Мене запросили, у мене є менеджер, який мене запрошує. Тому що він працює з нами. Ми маємо не сидіти в чотирьох стінах, а маємо ходити на ці акції», – розповіла одна із учасниць.

Як відомо, Ілля Ківа підтримував Арсена Авакова у справі з рюкзаками проти його сина.

«Бультозавр» і рожеві палиці

Третій мітинг біля САП влаштував Всеволод Філімоненко, який називає себе журналістом і судиться з Шабуніним.

Разом із ним прийшли декілька жінок старшого віку, які тримали в руках плакати з гаслами проти Холодницького та рожеві палиці, якими розмахували протягом години.

Філімоненко прийшов нібито підтримати Віталія Шабуніна і скандував під стінами САП: «Давай, Назаре, ти бультозавр. Ти продався Порошенку».

Учасники третього мітингу розійшлися раніше від інших.

НАБУ і Генпрокуратура наприкінці березня звинуватили очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького в дисциплінарних правопорушеннях після того, як оприлюднили записи, зроблені на «жучок» в його робочому кабінеті.

Однак генеральний прокурор Юрій Луценко уточнював, що про кримінальне переслідування Холодницького не йдеться: він та голова Антикорупційного бюро Артем Ситник просять кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про звільнення голови САП.

Пізніше стало відомо, що доповідач комісії рекомендує притягнути Холодницького до догани замість звільнення.

Засідання КДКП, на якому розглядатимуть скарги проти Холодницького, має відбутися 26 липня 2018 року, нагадують у «Центрі протидії корупції».

НАБУ оскаржує закриття справи щодо Авакова-молодшого й Чеботаря. САП вважає, що доказів їхньої вини немає.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляє, що рішуче засуджує насильство і завдання шкоди здоров’ю протестувальників вранці 17 липня під стінами САП.

Водночас у прокуратурі додали, що «пікети і мітинги не змусять прокурорів САП ухвалювати або ж не ухвалювати певні рішення, оскільки прокурор керується у своїй діяльності лише Конституцією та законами України».