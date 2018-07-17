Поліція відкрила провадження через сьогоднішні події біля НАБУ

Поліція відкрила провадження через вторгнення групи невідомих в приміщення Національного антикорупційного бюро України.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, кримінальне провадження розпочали за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

За даними поліції, після прибуття до будівлі НАБУ правоохоронці виявили, що на місці перебувають близько 30 людей – частина з них зайшла до приймальні громадян НАБУ, пошкодивши при цьому вхідні двері, також пошкодили фарбою зовнішні ролети будівлі і камери відеоспостереження.

17 липня біля будівлі НАБУ відбувався протест. Як заявили в бюро, під час акції протесту «організована група тітушок» увірвалася до будівлі НАБУ – ці люди виламали двері, увірвалися у хол бюро. Національне антикорупційне бюро України припускає, що вторгнення групи невідомих в приміщення бюро є «свідомою, спланованою і організованою провокацією» з боку представників певних політичних сил.

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Крім того, сьогодні під стінами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка розташована в приміщенні Генпрокуратури, зранку відбулися одночасно три мітинги. Вимагали звільнення Назара Холодницького і Артема Ситника, притягнення до кримінальної відповідальності Петра Порошенка, зниження тарифів на транспорт та подешевшання продуктів.

Зокрема відбувався мітинг колишнього очільника департаменту Національної поліції з боротьби з наркозлочинністю Іллі Ківи, який, за його словами, з протестувальниками прийшов під стіни САП проти президента України.

«Ми вимагаємо від Холодницького порушити кримінальну справу проти Порошенка та його банди. Ми вимагаємо притягнути Порошенка до кримінальної відповідальності», – заявляв під час мітингу Ківа.

На питання, чому мітинг проти НАБУ відбувається під стінами САП, мітингувальники відповідали, що ці органи пов’язані, тому немає різниці, де протестувати проти корупції.

Відповідно до законодавства, НАБУ, серед іншого, є підслідним президент України, повноваження якого припиненні. САП здійснює нагляд за дотриманням законів під час проведення розслідування НАБУ, а також підтримання обвинувачення у цих провадженнях.