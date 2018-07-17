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18 Липень 2018, Київ 00:15
Новини | Події

Керівник ДФС відреагував на заяви Луценка про «грубі порушення»

Виконувач обов’язків заступника голови ДФС Мирослав Продан

Виконувач обов’язки голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан заявляє, що готовий давати відповідь на запитання слідчих і йому нічого приховувати.

«Але не бачу сенсу коментувати плітки та «сенсаційні факти», які все більше і більше вкидаються в інформаційний простір. Вже навіть ніхто не приховує, що все це навмисно фабрикується і розповсюджується. Не сумнівайтесь, таких фейкових «фактів» буде вкидатись усе більше», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Напередодні генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про «грубі порушення» з боку Мирослава Продана на посаді виконувача обов’язки голови Державної фіскальної служби. За його словами, розслідування проводиться з початку лютого цього року.

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Продан очолює Державну фіскальну службу від березня 2017 року, після того, як відсторонили Романа Насірова.

Правоохоронці звинувачують Насірова в тому, що він упродовж 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

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