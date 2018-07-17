Керівник ДФС відреагував на заяви Луценка про «грубі порушення»

Виконувач обов’язки голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан заявляє, що готовий давати відповідь на запитання слідчих і йому нічого приховувати.

«Але не бачу сенсу коментувати плітки та «сенсаційні факти», які все більше і більше вкидаються в інформаційний простір. Вже навіть ніхто не приховує, що все це навмисно фабрикується і розповсюджується. Не сумнівайтесь, таких фейкових «фактів» буде вкидатись усе більше», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Напередодні генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про «грубі порушення» з боку Мирослава Продана на посаді виконувача обов’язки голови Державної фіскальної служби. За його словами, розслідування проводиться з початку лютого цього року.

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Продан очолює Державну фіскальну службу від березня 2017 року, після того, як відсторонили Романа Насірова.

Правоохоронці звинувачують Насірова в тому, що він упродовж 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.