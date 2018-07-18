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18 Липень 2018, Київ 11:06
Новини | Міжнародні

Марґвелашвілі – Путіну: Грузія не відмовиться від членства в НАТО

Президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі і генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ перед засіданням Північноатлантичної ради в Брюсселі, 12 липня 2018 року

Президент Грузії Ґіорґі Марґвелашвілі заявляє, що Тбілісі не відмовиться від намірів стати членом НАТО. Так він 17 липня прокоментував слова президента Росії Володимира Путіна, який в інтерв’ю телеканалу Fox News заявив, що можливий вступ в НАТО Грузії й України буде «прямою загрозою безпеці Росії».

«Ми, на жаль, вже давно це чуємо, – заявив Маргвелашвілі в Тбілісі. – Для мене це вкрай неприємно, але подібна позиція президента Росії не новина».

При цьому президент Грузії ще раз підкреслив, що країна «не зрадить своєму вибору стати членом НАТО», а також нагадав про «тверду підтримку Грузії з боку альянсу на останньому саміті в Брюсселі».

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Він наголосив на тому, що «всі 29 держав альянсу озвучили конкретне послання до Росії, закликавши її вивести свої війська з території Грузії».

Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що Київ не питатиме чийогось дозволу з приводу вступу в альянс.

У НАТО на нещодавньому саміті підтвердили збереження «відчинених дверей» для України і Грузії.

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