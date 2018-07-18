Конгресмени закликали Трампа протистояти агресії Росії проти України – заява

Конгресмени, які очолюють групу підтримки України в Конгресі США, закликали президента Трампа «стати пліч-о-пліч із союзниками в НАТО перед лицем постійних загроз з боку Росії та агресії РФ в Україні», йдеться у спільній заяві за авторства конгресменів від Демократичної партії Марсі Каптур та Сенді Левіна, а також конгресмена-республіканця Браяна Фіцпатріка.

До оголошення заяви конгресменів спонукала спільна прес-конференція президента США Дональда Трампа та президента Росії Путіна в Гельсінкі.

«Нас, як співголів двопартійної групи підтримки України, глибоко непокоїть підлегла поведінка президента щодо президента Путіна. США не можуть сприймати дії, спрямовані на послаблення демократичних інституцій в США, а також союзників за кордоном», – йдеться в заяві.

«Незаконне вторгнення Росії до України є нападом на мир та безпеку Європи, що спричинило смерті тисяч українців і змусило мільйони людей залишити свої домівки», – наголосили конгресмени.

Вони також привернули увагу до атак Росії, спрямованих проти суверенітету України.

«Нас також непокоїть напад уряду Росії на український суверенітет, включаючи кібератаки на установи, агресію на Донбасі та незаконну окупацію Криму», – заявили конгресмени.

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16 липня в Гельсінкі відбулася зустріч Трампа і Путіна. Під час прес-конференції за підсумками зустрічі Трамп жодного разу не згадав про Україну, хоча перед зустріччю повідомлялося, що сторони, серед іншого, обговорюватимуть і українське питання.