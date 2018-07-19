Обшуки в анексованому Криму: проти Гульсум Алієвої проводять дослідчу перевірку

Проти дочки фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Гульсум Алієвої в анексованому Росією Криму триває дослідча перевірка за статтею «розпалювання міжнаціональної ворожнечі», повідомив проектові Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Едем Семедляєв.

За його словами, йдеться про якусь картинку, яку Алієва опублікувала у Facebook. На ній, за версією слідства, письменник або мислитель назвав Росію грубим словом.

Семедляєв розповів, що має намір оскаржити дії поліції під час проведення обшуку в будинку Алієва в анексованому Криму.

Вранці 19 липня російські силовики проводили «слідчі заходи» в будинку фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Мусліма Алієва. Пізніше стало відомо, що на його старшу дочку Гульсум Алієву складено протокол за статтею «розпалювання міжнаціональної ворожнечі». Її доправляли до відділення російського Слідчого комітету в Алушті.