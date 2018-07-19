Трамп хоче нової зустрічі з Путіним, щоб вирішити всі проблеми

Президент США Дональд Трамп заявляє, що очікує другої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. 19 липня в Twitter він вкотре назвав зустріч із Путіним «великим успіхом».

«Очікую нашої другої зустрічі, щоб ми могли почати імплементувати деякі з тих багатьох речей, які обговорили, зокрема, боротьбу з тероризмом, безпеку для Ізраїлю, ядерне роззброєння, кібернапади, торгівлю, Україну, Близький Схід, Північну Корею й інші. Є багато відповідей, деякі легкі, деякі складні, на ці проблеми… Але їх усі можна вирішити», – написав Трамп.

16 липня президент США Дональд Трамп зустрівся зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у столиці Фінляндії, Гельсінкі. За підсумками зустрічі Трамп і Путін дали прес-конференцію.

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Саме після цієї прес-конференції Трампа почали різко критикувати, оскільки президент США на ній заявив, що однаково довіряє американським спецслужбам і президентові Росії Путіну, а також сумнівається у висновках про те, що Росія втручалася у вибори в США.

Згодом Трамп сказав, що обмовився, маючи на увазі, що він не сумнівається у цих висновках.

На тлі критики в пресі і з боку американських політиків Трамп назвав свою зустріч із російським президентом Володимиром Путіним «великим успіхом» і пообіцяв «великі результати» за її підсумками.