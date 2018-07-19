Нацполіція: офіс КПУ обшукують через поширення комуністичної символіки

Співробітники департаменту кіберполіції за підтримки спецпризначенців КОРД проводять 19 липня санкціоновані обшуки в офісі Комуністичної партії України та вилучають речові докази, повідомив Радіо Свобода речник Національної поліції Ярослав Тракало.

«Встановлено, що саме з цих офісів здійснюється наповнення веб-ресурсу з доменним ім’ям kpu.ua матеріалами з комуністичною символікою, що заборонено українським законодавством», – сказав речник поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 436-1 Кримінального кодексу України «Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів», санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої, пояснив він. «Буде вилучена комп’ютерна техніка та змінні носії інформації, які направлять на експертизу», – повідомив Ярослав Тракало.

За його словами, також поліція встановила осіб, які мали доступ до адміністрування вказаного сайту.

«Цих громадян наразі опитують правоохоронці. Слідчі дії тривають», – зазначив Ярослав Тракало і пообіцяв згодом надати детальнішу інформацію.

8 травня в Компартії заявляли про обшуки, які провели силовики в лідера партії Петра Симоненка, лідера Комсомолу Михайла Кононовича та приміщенні КПУ в Києві.

Служба безпеки України тоді повідомила, що обшуки в лідера Компартії Петра Симоненка відбувалися в рамках кримінального провадження за статтями про «державну зраду» і «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади».

За даними СБУ, під час слідчих дій разом із агітаційними матеріалами, «спрямованими на насильницьку зміну й повалення конституційного ладу або захоплення державної влади», також були вилучені предмети, схожі на пістолет АПС з глушником і 120 патронів до нього.

16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Міністерства юстиції України про заборону Комуністичної партії. Була заборонена офіційна діяльність партії або участь її в майбутніх виборах. У липні 2014 року Міністерство юстиції подало судовий позов про заборону КПУ.

Верховна Рада в квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.