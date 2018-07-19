Рада громадського контролю при ДБР заявила про стурбованість результатами конкурсу на посади

Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань стурбована результатами конкурсу на керівні посади в бюро і 25 липня збереться з цього приводу на позачергове засідання, повідомляє прес-служба ДБР.

«Зокрема, викликає занепокоєння інформація щодо переможців конкурсу, яка з’явилася у ЗМІ за день до голосування комісії», – йдеться в заяві.

Впродовж наступних днів члени ради будуть збирати та аналізувати інформацію про 27 кандидатів, що надійшла у зверненнях від громадян, а 25 липня зберуться на своє позачергове засідання.

«Якщо у вас є інформація про ділові, особисті, моральні якості осіб, які проходять конкурс на керівні посади в ДБР, надсилайте її на розгляд Ради громадського контролю», – закликають у бюро та запрошують на засідання Ради громадського контролю представників ЗМІ і громадських експертів, які стежать за конкурсами та формуванням Державного бюро розслідувань.

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18 липня зовнішня комісія оголосила переможців конкурсу на 27 керівних посад у ДБР.

Раніше «Українська правда» опублікувала список із 15 кандидатів, які, за даними видання, були заздалегідь затверджені на посади. Результати голосування комісії підтвердили призначення значної частини цих кандидатів.

Директор ДБР Роман Труба повідомив, що схвалюватиме рішення про призначення на посади в бюро тільки після проведення перевірки щодо переможців конкурсу.

Представництво ЄС в Україні заявило про суттєві порушення прав людини, до яких, як стверджується, причетні деякі кандидати, а також про їхню можливу причетність до корупційних правопорушень і висловило сумніви щодо їхньої доброчесності.

У Державному бюро розслідувань тривають конкурси на 701 посаду: 27 – керівних, 219 посад у центральному апараті ДБР і 455 – у семи територіальних управліннях.

Державне бюро розслідувань – новий правоохоронний орган, створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, екс-президентів та членів уряду.