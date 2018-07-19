Переможці конкурсу на керівні посади в ДБР: скільки з них доброчесних

Зовнішня конкурсна комісія відібрала 27 кандидатів на керівні посади в Державному бюро розслідувань (ДБР). Обирали з 436 претендентів. Втім, не всі переможці, згідно з аналізом громадських активістів, відповідають вимогам доброчесності. А деякі навіть не проходили комісію.

Комісія визначилися з 27 кандидатами на посади керівників нового правоохоронного органу – Державного бюро розслідувань.

Тепер на них чекає спеціальна перевірка, зокрема, й на поліграфі. А вже після цього керівник відомства Роман Труба затверджуватиме претендентів на відповідні посади.

Кого відібрала комісія?

Радіо Свобода публікує перелік осіб, яких рекомендувала комісія на відповідні посади:

Руслан Марчук – директор територіального управління в Києві.

Артем Матвєєв – директор територіального управління в Краматорську.

Микола Друзюк – директор територіального управління у Львові.

Денис Керман – директор територіального управління у Мелітополі.

Олег Денега – директор територіального управління в Миколаєві.

Володимир Тимошко – директор територіального управління в Полтаві.

Сергій Палатов – директор територіального управління в Хмельницькому.

Євген Шевцов – керівник першого управління організації досудових розслідувань.

Олександр Туру – керівник другого управління організації досудових розслідувань.

Артем Бугаєць – керівник третього управління організації досудових розслідувань.

Роман Білоус – керівник інформаційно-аналітичної розвідки.

Володимир Криволапов – керівник управління оперативних розробок.

Сергій Житник – керівник управління супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань.

Богдан Чобіток – керівник управління внутрішнього контролю.

Василь Титарчук – керівник управління забезпечення діяльності.

Віталій Француз – керівник управління кадрової роботи та державної служби.

Андрій Багров – керівник управління міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій.

Олександр Яковлев – керівник управління оперативного забезпечення та оперативно технічних заходів.

Денис Луцик – керівник управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності, головний бухгалтер.

Оксана Пащенко – керівник управління правового забезпечення.

Алла Костюкова – керівник управління режимно-секретної роботи та захисту інформації.

Андрій Калашник – керівник управління спеціального призначення.

Петро Божевський – начальник відділу внутрішнього аудиту.

Олександр Коваль – начальник відділу організаційно-адміністративного та аналітичного забезпечення.

Мар’яна Гайовська-Ковбасюк – начальник відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ.

Ярослав Денисенко та Дмитро Шишкарьов – головний спеціаліст відділу проведення перевірок із застосування поліграфа управлінням внутрішнього контролю.

Що з доброчесністю?

55 відсотків відібраних переможців мають сумнівну репутацію, написав на своїй сторінці в Фейсбук експерт «Реанімаційного пакету реформ» Олександр Лємєнов.

Напередодні голосування Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» проаналізувало всіх претендентів на керівні посади ДБР. Вони роздали їм мітки ризику їхнього призначення трьох кольорів.

Зелені отримали ті, в кого немає негативної репутації, і їх можна призначати на відповідні посади без ризику. Такі мітки отримали 12 осіб зі списку переможців: Марчук, Керман, Тимошко, Палатов, Білоус, Багров, Яковлев, Луцик, Костюкова, Калашник, Божевський, Коваль.

Жовту позначку отримали восьмеро: Матвєєв, Друзюк, Шевцов, Криволапов, Житник, Титарчук, Денисенко, Шишкарьов. Активісти мають до них питання стосовно прозорості декларацій, зокрема походження їхніх статків.

Червона мітка дісталася найбільш проблемним. Її отримали Денега, Туру, Бугаєць, Чобіток, Француз, Пащенко, Гайовська-Ковбасюк.

В Ради громадського контролю при ДБР виникли запитання до прозорості декларацій Денеги та дотримання ним законодавства про запобігання корупції. Скажімо, в деклараціях не вказана вартість майна його дружини, немає інформації про те, де він проживає та скільки коштує його нещодавно придбаний автомобіль. Квартира

Все майно, яке має родина Тури, записане на його дружину. Минулого року в ЗМІ з’явилась інформація про те, що він скасував нарахування за орендну плату підприємства в розмірі 1,5 мільйони гривень, вказавши недостовірні відомості.

Наприкінці 2017 року Бугайцю дали догану через неналежне виконання службових обов’язків, яке призвело до втрати речових доказів – вилучених грошових коштів у сумі 100 тисяч гривень та 3850 доларів. Окрім того, він погрожував активістам пістолетом.

Чобіток не має електронної декларації, а в паперовій версії відсутня інформація про майно та житло. До Майдану він був співробітником керівника СБУ Олександра Якименка, який втік слідом за Януковичем. Є відео, на якому зафіксовано, як Чобіток підкинув бізнесмену Сергію Білогородському два гранатомети та гранати.

Француз був у списку недопущених до конкурсу, бо не відповідає кваліфікаційним вимогам. А його племінник засвітився в кримінальних розбірках в Івано-Франківську.

Пащенко мала корпоративні права ТОВ «Перша українська аграрно-інвестиційна компанія», дохід від їх відчуження та продажу цінних паперів склав 6 мільйонів гривень. На банківському рахунку Пащенко має трохи більше ніж 5 мільйонів гривень та 769 євро. Окрім того, вона є власницею незаконно виведеної її батьком з товариства землі.

В ситуації з Гайовською-Ковбасюк активісти вбачають конфлікт інтересів: її чоловік був начальником нинішнього очільника ДБР Труби. Віталій Ковбасюк в потрапив під люстрацію, і в 2014 йому заборонили обіймати державні посади протягом 10 років. Більше того, Лємєнов повідомив, що Гайовська-Ковбасюк навіть не пройшла внутрішню комісію, бо не змогла пояснити походження своїх статків.

Зауваження від міжнародних партнерів

Представництво ЄС в Україні заявило, що відбулися суттєві порушення прав людини та корупційні правопорушення, до яких причетні деякі з кандидатів на керівників ДБР.

«Ми вважаємо, що персонал, який буде відібрано до ДБР, повинен мати високі професійні й моральні якості. Це ключ до побудови довіри суспільства до ДБР: як і будь-яке інше нове правоохоронне відомство, цей орган все ще має заслужити довіру громадян України», – йдеться у заяві представництва.

У ДБР тривають конкурси на 701 посаду: 27 – керівних, 219 посад у центральному апараті ДБР і 455 – у семи територіальних управліннях. Очільник відомства заявляв, що планує запустити бюро до 1 вересня цього року.