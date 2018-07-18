У ЄС вказують на низку зауважень щодо деяких кандидатів на керівні посади у ДБР

Консультативна місія Європейського Союзу (КМЄС) в Україні бере до уваги низку серйозних зауважень щодо деяких кандидатів на керівні посади у Державному бюро розслідувань (ДБР).

Як йдеться у заяві представництва ЄС в Україні, йдеться про суттєві порушення прав людини, до яких, як стверджується, причетні деякі кандидати, а також про їхню можливу причетність до корупційних правопорушень і сумніви щодо доброчесності.

«Ми вважаємо, що персонал, який буде відібрано до ДБР, повинен мати високі професійні й моральні якості. Це ключ до побудови довіри суспільства до ДБР: як і будь-яке інше нове правоохоронне відомство, цей орган все ще має заслужити довіру громадян України», – заявляють у представництві.

Консультативна місія ЄС є спостерігачем за процесом відбору персоналу до ДБР, але тільки в частині відбору внутрішніми конкурсними комісіями ДБР.

Директор ДБР Роман Труба заявив, що схвалюватиме рішення про призначення на посади в бюро тільки після проведення перевірки щодо переможців конкурсу.

«Ми уважно стежили за конкурсним відбором, але не мали повноважень втручатися, перевіряти інформацію. Цю можливість мала зовнішня комісія під час співбесід. Після завершення конкурсу ДБР має право перевірити кожного переможця, більше того – це наш обов’язок», – цитує Трубу прес-служба ДБР.

Він зазначив, що під часконкурсу неодноразово з’являлися заяви громадських організацій щодо недобропорядності певних кандидатів.

18 липня зовнішня комісія оголосила переможців конкурсу на 27 керівних посад у ДБР.

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В інтерв’ю Радіо Свобода очільник ДБР Роман Труба заявляв, що запуск Державного бюро розслідувань затягують. Зокрема він розповів про те, що у Верховній Раді на розгляді перебувають «технічні законопроекти» щодо діяльності ДБР.

У Державному бюро розслідувань тривають конкурси на зайняття 701 посади: 27 – керівних посад, 219 посад у центральному апараті ДБР і 455 – у семи територіальних управліннях.

У лютому Труба заявляв, що має намір запустити бюро до 1 вересня.

Державне бюро розслідувань – новий правоохоронний орган, створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, екс-президентів та членів уряду.