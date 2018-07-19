«Нафтогаз»: судове рішення про борги «Київенерго» очікується до кінця місяця

Рішення щодо правонаступництва за боргами «Київенерго» перед «Нафтогазом» очікується ближче до кінця місяця, Господарський суд сьогодні відхилив клопотання лише в одній з багатьох судових справ, повідомила прес-служба НАК у Facebook.

«Сьогодні розглядалося клопотання Київенерго про те, щоб стороною спору в одній із багатьох судових справ між нами і Київенерго стало нове комунальне підприємство, Київтеплоенерго. Це клопотання суд відхилив. Як і усі, чекаємо на фінальний текст рішення. Рішення щодо тої справи, в якій суд розглядає питання правонаступництва за боргами, очікується ближче до кінця місяця», – йдеться у повідомленні НАК «Нафтогаз України».

НАК наголошує, що сьогоднішнє рішення не наближає Київську міськдержадміністрацію до мети – пробачити Київенерго чотири мільярди гривень боргу за рахунок «Нафтогазу».

«Київенерго має достатньо дебіторської заборгованості від споживачів (у тому числі й КМДА), щоб закрити борг перед Нафтогазом. Під час переходу котелень та іншого майна на Київтеплоенерго на нього за законом переходить і відповідальність за накопичені борги, – зазначає «Нафтогаз» і вказує на ризик. – Якщо нове підприємство не забере собі борги і права вимоги за ними, Київенерго зможе зібрати ці кошти зі споживачів, а з нами не розрахуватися».

У «Нафтогазі» також нагадали, що компанія не вимагає негайної оплати заборгованості, а лише її визнання, як вимагає закон, і готові обговорювати з «Київтеплоенерго» графік реструктуризації та списання нарахованих штрафних санкцій.

19 липня Господарський суд Києва ухвалив рішення не перекладати борги компанії Ріната Ахметова «Київенерго» за спожитий газ перед НАК «Нафтогаз України» на новостворене комунальне підприємство «Київтеплоенерго».

«Ні КП «Київтеплоенерго», ні територіальна громада міста Києва не повинні відповідати за борги ПАТ «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз України», – повідомляється на сайті суду.

Зазначається також, що ця ухвала набрала законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена протягом десяти днів з дати складання повного тексту.

З 1 травня 2018 року теплові мережі та котельні Києва перейшли від компанії «Київенерго» мільярдера Ріната Ахметова в управління комунального підприємства «Київтеплоенерго».

Наприкінці травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 мільярдів гривень). У відповідь на це Київрада ухвалила рішення, згідно з яким боргові зобов’язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

«Нафтогаз» у свою чергу заявив, що готовий укласти договір на поставку газу одразу після вирішення питання правонаступництва заборгованості.