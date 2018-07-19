У МОЗ назвали причину масового отруєння у дитячому таборі на Донеччині

Міністерство охорони здоров’я заявляє, що причиною спалаху гострої кишкової інфекції у дитячому таборі «Орлятко» на Донеччині була гостра дизентерія.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, у 18 з 94 хворих підтверджено діагноз гостра дизентерія Зонне, збудниками якої є шигели дизентерії Зонне.

Хворі перебувають під постійним медичним наглядом, їхній стан задовільний, додають у міністерстві.

У ході комплексного санітарно-епідеміологічного розслідування були виявлені численні порушення санітарного законодавства.

Дизентерія – це інфекційне захворювання, яке передається від людини до людини. Порушення правил особистої гігієни та вимог санітарного законодавства призводить до серйозних наслідків у вигляді порушення здоров’я людей.

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Як повідомляла Держпродспоживслужби, станом на 18 липня з позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Яструбок», філія «Орлятко» Лиманського району Донецької області з ознаками гострої кишкової інфекції до лікувальних закладів Донецької області було госпіталізовано 91 постраждалих, з них 76 дітей та 15 дорослих з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт».

Всього в таборі перебували 134 особи, тож до лікарень потрапила понад половина дітей і співробітників табору.

Після чергового факту отруєння дітей прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив профільним міністерствам і відомствам перевірити всі дитячі заклади України на дотримання санітарних норм і безпечного харчування.