Путін звинуватив українську владу в можливому загостренні на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін звинувачує українську владу в недотриманні зобов’язань, що може спричинити загострення ситуації на південному сході України. Про це він сказав на нараді послів і постійних представників Росії в міжнародних організаціях, повідомляє сайт Кремля.

«Серйозні ризики загострення ситуації зберігається на південному сході України. Причини, по-суті, ті самі: недотримання сьогоднішньою українською владою взятих на себе зобов’язань, відмова від мирного вирішення конфлікту. Усі сценарії розраховуються силовим шляхом», – сказав російський президент.

За його словами, мінський комплекс заходів залишається реальною основою для політичного врегулювання кризової ситуації.

Путін також попередив, що Росія буде реагувати пропорційно на можливий вступ до НАТО України і Грузії, що він назвав «агресивними кроками, які становлять пряму загрозу Росії».

«Нашим колегам, які грають на загострення, прагнуть включити у тому числі, скажімо, Україну або Грузію у «військову орбіту» альянсу, слід було би замислитись над можливими наслідками такої безвідповідальної політики», – заявив він.

Про те, що можливий вступ у НАТО України і Грузії «є прямою загрозою національній безпеці» Росії, Володимир Путін заявляв також в інтерв’ю американському телеканалу Fox News після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Коментуючи цю заяву, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Росія не має жодного права ухвалювати рішення від імені своїх сусідніх держав і що членство Грузії в НАТО для Росії не є ні «загрозою», ні «провокацією».

В оприлюдненій 11 липня підсумковій декларації саміту НАТО, який 11-12 липня проходив у Брюсселі, Північноатлантичний альянс наголосив, що рішення Бухарестського саміту щодо того, що Грузія і Україна стануть членами НАТО, залишаються чинними.

Президент України Петро Порошенко назвав важливим запевнення НАТО у збереженні «відчинених дверей» для України і Грузії і наголосив, що Київ не питатиме чийогось дозволу з приводу вступу в альянс.

28 червня Петро Порошенко повідомив, що найближчим часом внесе до Верховної Ради поправки до Конституції, в яких запропонує закріпити мету щодо членства України в ЄС і НАТО.