Суд арештував майно керівника «РІА Новини-Україна» Вишинського

Херсонський міський суд заарештував майно керівника агентства «РІА Новини-Україна» Кирила Вишинського, підозрюваного у державній зраді.

Як повідомила проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії, речниця прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик, арешт майна був проведений раніше, однак про це стало відомо в четвер, 19 липня.

Як повідомляється, арешт накладено на квартиру, два автомобілі Вишинського і майно, вилучене під час санкціонованих обшуків.

11 липня Херсонський суд продовжив на 60 діб – до 13 вересня – арешт Кирила Вишинського.

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У травні суд заарештував Кирила Вишинського до 13 липня без права застави. Затриманому 15 травня в Києві Вишинському, який має громадянство України й Росії, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. Вишинський обвинувачення відкидає.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Через висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений в базу українського сайту «Миротворець», а в 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили в Росії медаллю «за об'єктивне висвітлення подій у Криму».