«Free Sentsov, Free Crimea»: гурт «Бумбокс» провів концерт на адмінкордоні з Кримом

Український гурт «Бумбокс» провів 19 липня концерт на адміністративному кордоні з Кримом з банером «Free Sentsov, Free Crimea» перед сценою, яку розвернули в бік анексованого півострова.

Таким чином музиканти вимагають звільнення всіх українських політичних в'язнів з російських і кримських в'язниць.

Соліст групи «Бумбокс» Андрій Хливнюк перед початком концерту зазначив, що група не сподівалась, що на адмінкордон приїдуть глядачі.

Соліст гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк

«Ми назвали це «Концерт для землі», бо не очікували великого скупчення людей. Хотілося грати просто в полі тієї території, на яку ми не можемо приїхати вільно й зіграти», – сказав соліст гурту.

7 липня на фестивалі Atlas Weekend у Києві Андрій Хливнюк нагадав про ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Хливнюк нагадав про те, що Сенцов голодує 55 днів, і попросив розповісти про це тим, хто не знає про процес.

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях. 31 травня він заявив, що його «не цікавить обмін», адже він – «людина, яка йде до кінця».

Активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.

Європейський парламент закликав Росію негайно звільнити всіх українських політичних бранців, які були незаконно затримані, заарештовані і ув’язнені.

Крім Сенцова, голодування на знак протесту проти переслідування оголосив ув'язнений в анексованому Крим Володимир Балух.