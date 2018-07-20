Путін запропонував Трампу провести референдум на Донбасі – Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін заявив російським дипломатам, що запропонував своєму американському колезі Дональду Трампу провести референдум на Донбасі, щоб вирішити конфлікт у цьому регіоні, повідомило 19 липня видання Bloomberg із посиланням на двох людей, які відвідували закриту зустріч із Путіним.

За інформацією журналістів, російський президент погодився не розповідати про цей план публічно, щоб Трамп міг його обміркувати. У Білому домі наразі не коментували цю інформацію.

Bloomberg пише, що Путін пропонує провести під егідою міжнародної спільноти голосування серед мешканців підконтрольних сепаратистам територій Донбасу щодо їхнього статусу.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков відмовився коментувати деталі того, що Путін казав про Україну під час зустрічі з Трампом. Водночас він зазначив, що «обговорювалися деякі нові ідеї. Над ними будуть працювати».

Зустріч Трампа з Путіним відбулася 16 липня у фінському Гельсінкі. Після перемовин російський президент заявив, що сторони обговорювали «важливістю добросовісної реалізації Мінських угод».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.