Понад 3,5 тисячі осіб незаконно утримували на окупованих територіях – Військова прокуратура

На сьогодні Головною військовою прокуратурою встановлено понад 3,5 тисячі осіб, яких незаконно утримували в полоні і вчиняли тортури і катування або нелюдське поводження бойовики на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, повідомив прокурор Андріан Алексєєв.

За його словами, із цієї кількості близько 1,7 тисячі – це цивільні особи, решта військовослужбовці, майже всі незаконно позбавлені волі зазнавали тортур, побиття, катування та вбивств.

«Полонені утримувалися в непридатних для цього приміщеннях, позбавлялися харчування, води, можливості справляти фізіологічні потреби та необхідної медичної допомоги», – додав Алексєєв.

Також за здобутими слідством доказами встановлено, що впродовж 2014–2018 років бойовиками угруповань «ЛНР-ДНР» на окупованій території Донецької і Луганської областей утворено понад 120 місць незаконного утримування полонених українських військовослужбовців та цивільних осіб, в тому числі журналістів, волонтерів, сказав прокурор Головної військової прокуратури України.

Він підкреслив, що злочини досліджуються у кримінальному провадженні, встановлюються обставини вчинення злочину, потерплі та свідки, причетні особи тощо.

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Наприкінці червня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що підтримувані Росією бойовики утримують на Донбасі 113 заручників.

27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 (тих, видачі кого домагалися підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.

24 січня з полону бойовиків звільнили ще одного громадянина – українського військовослужбовця Романа Савкова. Його обміняли на жінку, яку помилував президент України Петро Порошенко.