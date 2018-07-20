Сенатор Флориди закликав звільнити журналіста Асєєва

Сенатор США від штату Флорида Марко Рубіо закликає до негайного звільнення журналіста, автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва, який вже рік перебуває в тюрмі бойовиків угруповання «ДНР».

«Український журналіст Станіслав Асєєв з червня 2017 року утримують підтримувані Росією сепаратисти і нині повідомляється про голодовку. Я закликаю до його негайного звільнення», – написав він у twitter.

18 липня колишній депутат Верховної Ради Єгор Фірсов повідомив, що підтримувані Росією бойовики, які утримують Асєєва, шантажують його можливим затриманням матері.

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Понад рік журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) утримують у полоні бойовики незаконного угруповання «ДНР». Як повідомляв Радіо Свобода колишній полонений, якого утримували в сусідній з Васіним камері під час допитів у червні 2017 року, журналіста катували і били, а свій останній репортаж він писав, уже перебуваючи під контролем бойовиків.

На початку липня 2018 року Асєєв, за інформацією, яку отримав його колишній однокурсник Єгор Фірсов, оголосив голодування, до цього Васіна змусило погане ставлення – він хворіє, проте не отримує належного лікування.